聖誕交投淡靜　周末新盤錄33宗　洪水橋滙都連沽6伙

上周為聖誕假期，節日氣氛濃厚，一手交投淡靜。過去兩日（28至29日）新盤市場錄得33宗成交，較上周的74宗減少55%。當中泛海國際（0129）旗下洪水橋滙都連錄6宗成交，套現約2,400萬元。



洪水橋滙都於周末兩日累沽6伙，共套現2,400萬元。當中最新成交單位包括第5座11樓A03單位，兩房間隔，實用面積431平方呎，以462.04萬元售出，折合呎價10,720元。

泛海國際集團執行董事關堡林表示，連同平安夜、聖誕節假期及周末計，項目合共錄得11宗成交，有別過往聖誕節成交淡靜，項目仍然延續銷情。而全盤累計總銷售單位達589伙，共套現逾28.5億元。

洪水橋滙都。

屯門凱和山連沽4伙

由路勁（1098）及深圳控股發展、位於屯門管翠路的低密度住宅項目凱和山，於月初以低價策略推售新一輪貨尾單位後，周末再沽4伙，套現2,198.5萬元。成交單位包括3伙兩房及1伙三房戶型，當中最高成交單位為3座15樓A室，面積691平方呎，三房套間隔，以716.1萬成交，呎價約10,363元。

路勁銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，隨著香港銀行跟隨三次減息，市民供樓負擔將減輕並重啟換樓鏈需求。

屯門凱和山。

啟德天璽．天單日標沽2伙、套現1.53億

新地（0016）旗下啟德天璽．天於周日以招標形式售出2伙單位，涉資近1.53億元。當中成交金額較高的單位為3座45樓A室，屬四房雙套間隔，連私人電梯大堂，面積1,993平方呎，成交價為8,097.7萬元，折合呎價為40,631元。另一伙為3座36樓B室，同屬四房雙套間隔，面積1,985平方呎，成交價7,196.6萬元，呎價36,255元。

發展商指，項目單計第3座Peak Tower已錄52宗招標成交，平均每伙成交金額均逾5,200萬元，而項目推售至今則套現逾110億元。

中海外沽兩伙 吸金逾2324萬元

另外，中國海外（0688）旗下啟德跑道區維港1號亦沽兩伙，吸金逾2,324萬元，涉及為兩房內園池景及三房海景單位，實用面積介乎447至598平方呎，成交呎價由約21,069元至23,119元。