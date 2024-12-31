中環皇后大道中152號全幢商廈11億沽　呎價約1.36萬、低估值兩成

商廈市道低迷，核心商業區全幢商廈仍錄大額成交個案。中環皇后大道中152號全幢商廈在今年8月份推出招標放售，當時市場估值約14億元。據代理消息透露，該全幢商廈最新以約11億元沽出，較8月份估值低約3億元或21%，市傳新買家為來自東南亞背景的財團。



上述物業座落於中環皇后大道中152號，為一幢28層高的商業大廈。大廈配備雙邊門面設計，分別面向皇后大道中及威靈頓街，每層平均面積由2,531至3,733平方呎，總商業面積約80,876平方呎。以最新市傳成交價約11億元計算，折合樓面呎價約13,601元。

該廈地下至15樓可作銀行、商舖、餐飲或零售用途，17樓至30樓則為寫字樓用途。大廈3樓設有空中花園及平台活動區，而29至30樓則為頂層特色樓層，附設露台。

2020年新落成全幢商廈屬區内罕見、出租率接近100%

大廈位處核心商業區，而且為2020年新落成的建築，目前出租率接近100%。當中地下商舖的租戶為著名連鎖餐廳「FRITES」。