沙田河畔花園兩房330萬反價沽　上車客不惜追價入手心頭好

二手市況回暖，部分買家不惜追價買入心頭好。沙田河畔花園一伙兩房單位新近反價5萬元，以330萬元沽出，呎價約12,268元。原業主於10年前買入，帳面獲利50萬元離場，單位升值18%。



美聯物業高級營業經理吳立輝表示，該單位為河畔花園B座高層6室，實用面積269平方呎，兩房間隔。原業主最初叫價325萬元放售，其後見單位屬市場上最平的放盤，並收到大量買家查詢，遂決定反價5萬元，終以330萬元成交，折合呎價約12,268元。

↓↓河畔花園B座高層6室↓↓

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早前遭其他買家「截胡」、不惜追價入市

代理透露，新買家為上車客，因見2024年息口已累減3次，預期2025年樓價將會大升，故接連數個星期出動尋覓筍盤。加上早前看中的單位遭其他買家「截胡」購入，因此是次即使賣家反價亦不惜追價入手心頭好。

原業主於2014年以280萬元購入單位，持貨10年，帳面獲利50萬元，單位期内升值18%。