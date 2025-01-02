九龍灣商廈複式特色戶蝕3成割愛 業主豪花5球裝修、索價5400萬
撰文：李明珠
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商廈市道低迷，部分業主低價放售物業求沽。九龍灣恩浩國際中心複式特色戶最新減價推出放售，意向價5,400萬元，呎價約7,950元。現售價較之前的叫價折讓近5成外，亦較業主2015年的購入價低出約2,600萬元，蝕幅約32%。
中原(工商舖)工商部副分區營業董事莊梓榮表示，該物業位於九龍灣常悅道1號恩浩國際中心21樓A室及22樓A室，面積分別約4,509及2,283平方呎，合共約6,792平方呎。該單位為全幢大廈唯一已入則複式單位，樓底特高，達4.15米。
↓↓恩浩國際中心複式戶↓↓
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業主花費500萬裝修、打造內置樓梯
據悉，該物業一直由業主自用，買入後曾不惜花費逾500萬元裝修，包括以150萬元入則打造內置樓梯，連接兩層。物業目前以交吉形式出售，意向價5,400萬元，較之前的1.07億元叫價減價近5成，折合呎價約7,950元。https://media-cms.hk01.com/stories
因業務重整蝕讓3成放售
代理補充，物業可以買賣公司形式交易，業主更可因應買家需要而以售後租回形式進行，方便買家不同需要。另外，是次放售的複式特色單位為東九龍區商廈罕有，內部裝修具特色；業主主要因需業務重整才割愛放售，蝕讓幅度大，足見業主決心放售。
據悉，業主於2015年以約7,290萬元買入，連同裝修等相關使費，總成本接近8,000萬元。最新意向價較當年購入價低出約2600萬元，大幅蝕讓約32%。
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