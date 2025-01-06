放盤大半年　銀主妥協518萬減價沽元朗YOHO TOWN　單位4年貶兩球

部分銀主盤久未獲承接，銀行願意減價儘快促成交易。元朗YOHO TOWN錄本月首宗成交，一伙三房銀主單位最新以518萬元沽出，呎價10,039元，創近年新低。原業主於4年前買入單位，帳面蝕讓202萬元離場，蝕幅高近3成。



美聯物業助理區域經理張國成表示，該單位為YOHO TOWN 2座低層H室，實用面積516平方呎，三房間隔。單位屬銀主盤，銀主早由去年5月開始放盤，最初叫價605萬元，其後主動減至565萬元仍未獲承接。

直至近期有用家尋覓銀主筍盤，並出價以518萬元洽購，最終銀行決定妥協並接受議價成交，累減87萬元，折合呎價10,039元。

↓↓YOHO TOWN 2座低層H室↓↓

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低市價逾1成平賣、原業主蝕讓200萬

資料顯示，過去兩個月屋苑共錄得4宗同類單位成交，面積間隔相同，成交價由600萬至650萬元不等；即是次單位除了成交呎價創屋苑近年新低外，造價亦較近期同類市價低出14%至20%不等。

原業主於2020年9月以720萬元買入單位，其後淪為銀主盤，單位4年間帳面蝕讓202萬元，期内貶值28%。