放盤大半年 銀主妥協518萬減價沽元朗YOHO TOWN 單位4年貶兩球
撰文：李明珠
出版：更新：
部分銀主盤久未獲承接，銀行願意減價儘快促成交易。元朗YOHO TOWN錄本月首宗成交，一伙三房銀主單位最新以518萬元沽出，呎價10,039元，創近年新低。原業主於4年前買入單位，帳面蝕讓202萬元離場，蝕幅高近3成。
美聯物業助理區域經理張國成表示，該單位為YOHO TOWN 2座低層H室，實用面積516平方呎，三房間隔。單位屬銀主盤，銀主早由去年5月開始放盤，最初叫價605萬元，其後主動減至565萬元仍未獲承接。
直至近期有用家尋覓銀主筍盤，並出價以518萬元洽購，最終銀行決定妥協並接受議價成交，累減87萬元，折合呎價10,039元。
↓↓YOHO TOWN 2座低層H室↓↓
+3
低市價逾1成平賣、原業主蝕讓200萬
資料顯示，過去兩個月屋苑共錄得4宗同類單位成交，面積間隔相同，成交價由600萬至650萬元不等；即是次單位除了成交呎價創屋苑近年新低外，造價亦較近期同類市價低出14%至20%不等。
原業主於2020年9月以720萬元買入單位，其後淪為銀主盤，單位4年間帳面蝕讓202萬元，期内貶值28%。
區內客元旦日1050萬買屯門瓏門賀新年 業主持貨八年微蝕8萬走沙田河畔花園兩房330萬反價沽 上車客不惜追價入手心頭好星展料2025年樓價平穩 發展商貨存量高企、缺乏加價能力名人入市｜雪纖瘦前老闆陳雅晶入市 擲1890萬平買觀塘凱滙蝕讓貨投資客棄定存 無睇樓350萬買屯門大興花園兩房 即享4.1厘回報養兒100歲長憂99 廿四孝父母480萬買龍蟠苑收租 日後贈兒子自住香港置業、美聯中國派發年終花紅 港置經理級全年平均獲2.3個月