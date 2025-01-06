新居屋跑贏私樓　火炭彩禾苑三房505萬沽破新高　四年帳賺50萬

新居屋樓價跑贏私樓，業主成功獲利離場。火炭居屋彩禾苑一伙三房單位最新以505萬元未補地價成交，呎價8,319元，不但屬屋苑首次突破「5字頭」，亦創屋苑售價新高。原業主2021年一手買入，帳面獲利50萬元離場，不足4年升值約11%。



萬方地產區域經理葉博麟表示，該單位為彩禾苑高層12室，實用面積607平方呎，三房間隔，設有兩個廁所。

原業主最初叫價600萬元未補地價放售，放盤一個月後獲新買家洽購，最終減至505萬元成交，累減95萬元，折合呎價8,319元。

創屋苑造價新高、4年帳賺50萬

代理指，單位為屋苑最大的戶型，是次造價首次突破屋苑500萬元關口，並創屋苑歷史新高。

原業主於2021年6月以455萬元未補地價一手買入單位，持貨不足4年，帳面獲利50萬，單位期内升值11%。