聖誕前夕睇樓　上車客長假後回港買荃灣萬景峯　兩房作價860萬

市場氣氛轉趨正面，部分買家於長假期後落實入市決定。荃灣萬景峯一伙兩房單位最新以860萬元沽出，呎價16,963元。原業主早於2007年一手購入單位，帳面獲利527萬元離場，單位升值1.6倍。



中原地產分區營業經理丘漢偉表示，該單位為萬景峯6座高層E室，實用面積507平方呎，兩房間隔，享正南園景。原業主最初叫價880萬元，放盤僅兩星期即獲新買家洽詢。

新買家為年青上車客，認為荃灣西社區較為年輕，早前於聖誕假前夕到單位睇樓。直至近日長假結束回港，隨即落實議價以860萬元承接自用，折合呎價16,963元。

2007年買入、單位升值1.6倍

代理指，荃灣區本月暫錄得約10宗二手成交，是次單位造價符合屋苑近期市價。原業主早於2007年1月以333萬元一手購入單位，持貨8年，帳面獲利527萬元，單位期内升值1.6倍。

荃灣萬景峯。