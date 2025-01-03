區內客元旦日1050萬買屯門瓏門賀新年　業主持貨八年微蝕8萬走

踏入2025年，有買家趁新年入市。屯門站上蓋屋苑瓏門一伙三房單位，最新於元旦日以1,050萬元沽出，呎價約14,624元。原業主於8年前買入單位，帳面微蝕8萬元，蝕幅約8%。



美聯物業區域營業董事梁浩文表示，該單位為瓏門1座高層A室，實用面積718平方呎，屬三房套連儲物室間隔。據悉，原業主早前開價1,200萬元放盤，而新買家為區內客，趁元旦日再次睇樓，終成功議價以1,050萬元承接單位，累減150萬元，折合呎價約14,624元。

持貨8年微蝕8萬

資料顯示，屋苑於上月曾促成2宗同類戶型成交，面積間隔相同，分別以970萬及1030萬元沽出。即是次單位造價較近期同類略高20萬至80萬元，相差2%至8%

原業主於2016年以1,058萬元購入單位，持貨8年轉手，帳面微蝕8萬元，單位期内貶值8%。