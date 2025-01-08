鄧成波家族放棄收購行動　九龍城聯合道地舖820萬沽　狂蝕75%！

舖王鄧成波家族再次大蝕讓沽貨。該家族曾進行收購的九龍城聯合道10至16號新泰大樓，近月已放棄收購行動，並拆售地下舖位物業。其中一個1號地舖，新近以820萬元沽出，較六年前買入價大幅貶值約75%。



翻查資料，鄧成波家族在去年5月起，開始拆該批舖位，至今已售出新泰大樓4個地舖，合共套現4,370萬元。合計帳面共蝕9,086萬元，蝕幅高達67.5%。



最新成交個案為新泰大樓地下1號舖，建築面積約800平方呎，新近以820萬元易手，成交呎價約1.03萬元。鄧氏家族在2018年6月以3,280萬元買入該舖位，即帳面勁蝕2,460萬元或75%。

九龍城聯合道10至16號新泰大樓。

至於其餘3個舖位則在早前已經沽出，其中2號舖位以1,050萬元，建築面積約1,600平方呎，持貨6年帳面損手2,348萬元或69.1%。

而地下4號舖，建築面積約800平方呎，以1,350萬元沽出，較2018年6月買入價3,380萬元，帳面蝕2,030萬元或60.1%；地下6號舖則以1,150萬元沽出，建築面積共約1,040平方呎，較2018年12月買入價3,398萬元，帳面蝕2,248萬元或66.2%。