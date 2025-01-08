西九賣樓｜管理局擬建7幢住宅共1995伙　測量師料地價超過百億

西九管理局財困，行政會議去年允許管理局出售住宅發展項目，保留從私人發展商所得的住宅發展項目全部收益。根據管理局最新提交油尖旺區議會房屋及發展規劃委員會文件，「西九賣樓」擬議的住宅發展計劃，擬建7幢住宅大樓，總樓面面積最多144.8萬平方呎，當中住宅佔逾116.8萬平方呎，住宅伙數不多於1,995伙，管理局稱今年首季向城規會提交規劃許可申請。



有測量師預計，該項目每呎樓面地價約9,140元，項目住宅部份總地價可高達106.7億元。



此外，近年西九鄰近住宅項目實用呎價達約2.3萬至3萬元水平，加上該住宅地皮鄰近高鐵站，相信可以吸引經常來往兩地市民，而高鐵站上蓋寫字樓快將落成，相信可以同時為地皮帶來一定的租務需求。

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓表示，項目住宅部份中至高層可享有世界級的海景，預料以實用面積計算，將來每呎賣2.7萬元。

去年7月通過西九「加強財務安排」 毋須補地價

行政長官會同行政會議去年7月通過西九「加強財務安排」，解除西九宅面積「只租不賣」限制，容許出售套現，西九可獲取全部收益，若條款不變，意味毋須補地價。

擬議西九文化區住宅發展計劃的規劃許可申請示意圖。（油尖旺區議會文件）