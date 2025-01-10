廿四孝父母390萬買屯門市廣場兩房贈愛兒自住　上手5年帳蝕115萬

二手市場疲弱，有廿四孝父母趁機物色屯門市廣場兩房贈予愛兒自住，擲390萬元入市。上手業主持貨約5年轉手帳蝕115萬元。



利嘉閣地產分行經理陳志偉表示，是次成交為屯門市廣場3座高層B室，實用面積約353平方呎，屬兩房間隔，向東，望泳池景。原業主因移民放盤，以410萬元叫價放盤，議價後以390萬元沽出，呎價約11,048元，屬市價成交。

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為375萬元，而恒生估價則為406萬元。即最新成交價在估價內成交。

↓↓屯門市廣場3座高層B室↓↓

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持貨約5年轉手帳蝕115萬元

至於，新買家為區內分支家庭客，因熟悉周邊環境，有意物色上述屋苑贈予愛兒自住，經睇樓後認為屋苑位置方便，加上內櫳企理，樓層及坐向均十分理想，加上業主有議價空間，即決定洽購。

據悉，原業主於2020年以約505萬元買入單位，持貨至今約5年，是次轉手帳面蝕讓115萬元，單位期內貶值近22.8%