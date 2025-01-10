康怡花園三房戶908萬沽、低銀行估價約5%　業主持貨逾12年仍蝕2萬

二手市場旺量不旺價。康怡花園單日錄兩宗連環成交，其中一伙三房戶以908萬元沽出，呎價12,789元，原業主持貨逾12年，仍要帳蝕2萬元離場。



中原地產分行經理梁嘉駿表示，上述成交單位為康怡花園A座高層12室，實用面積710平方呎，屬三房一套間隔，望南邊山景。據悉，新買家為用家，心儀上址屬「上康」，環境寧靜，參觀後感合適決定入市自用，以908萬元承接單位，呎價12,789元。

低銀行估價約5%成交

另據網上銀行對上述物業的估價，恒生網上銀行估價為957萬元，而中銀為953萬元，即單位最新售價較網上銀行估價低出5.1至4.7%。

翻查資料，原業主於2012年以910萬元購入單位，持貨逾12年，現沽出帳面需微蝕2萬元或約0.2%離場。梁嘉駿補充，康怡花園本月暫錄2宗成交，平均實用呎價13,078元。

鰂魚涌康怡花園。（資料圖片）