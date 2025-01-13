荃灣萬景峯四房套1280萬沽 業主14年前買入 大賺逾560萬｜多圖
撰文：李煥好
出版：更新：
減息周期持續，帶動二手市場回暖。荃灣萬景峯一伙四房戶，新近以1,280萬元沽出，呎價15,440元。原業主2011年買入單位，持貨14年帳面大賺逾5球。
利嘉閣地產分行聯席董事周煇宏稱，上述成交單位為萬景峯2座低層C室，單位實用面積約829平方呎，屬四房一套房間隔，外望市景。
據悉，新買家為換樓客，鍾情單位屬大單位，空間充足，遂決定洽購。業主原以1,300萬元放售單位，議價後以1,280萬元成交，呎價約15,440元。
↓↓萬景峯2座低層C室↓↓
14年間帳面大賺562萬元
翻查資料，原業主於2011年以約718萬元買入單位，持貨14年，今易手帳面大幅獲利約562萬元，單位升值約78%。
融創中國遭入稟清盤 董事長孫宏斌胞弟近年3度沽豪宅 實蝕1.3億世邦魏理仕：息口下調支撐樓市反彈 今年整體樓價看升最多5%新世界元朗恆香製餅廠旁閒置30年地皮 申建1116伙 規劃署不反對會德豐地產去年沽1881伙、吸金逾221億 今年料推7盤涉逾2400伙彭博﹕分析師料今年港樓價見底 惟供應續過剩 樓價難大升