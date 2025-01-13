大生銀行馬氏入市　6500萬買醫局街全幢銀主盤　較意向價平逾7%

學生宿舍物業有價有市，場錄名人入市個案。大生銀行馬氏家族成員擲6,500萬元買深水埗醫局街全幢銀主盤物業，較去年底意向價7,000萬元買平逾7%。有代理指，是次全幢物業可用作發展學生宿舍。



大生銀行馬氏家族入市 較意向價平7.7%

據資料指，深水埗醫局街214至216號全幢銀主盤物業新近登記成交，該物業樓高8層，除兩個地舖及閣樓外，其餘均為住宅單位。該全幢物業成交價為6,500萬元，較2024年12月意向價7,000萬元劈價500萬元或7.7%。

至於，新買家以「WORLD BOND ENTERPRISES LIMITED」名義入市，其公司董事為林潤儀（LAM, YUEN YEE CHRISTINA）、馬清正（MA, CHING CHENG），與大生銀行馬氏家族成員同名。

2016年買入價7519萬、貶值千萬

原業主在2016年以7,519萬元買入該幢物業，終淪為銀主盤收場。而該幢物業至今約9年，期內貶值約1,019萬元或13.6%。

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萊坊：可改建為學生宿舍

而早前負責代理的萊坊則表示，學生宿舍投資已成為不少發展商及基金的熱門投資項目。該物業的位置優勢應該會受到專上學生租客的青睞。

鍾情發展長沙灣區 曾推豪宅項目翠雅山

而事實上，大生銀行馬氏家族亦鍾情發展長沙灣區，當中亦以大銀地產發展的位於長沙灣的豪宅項目翠雅山，設3座住宅大廈，提供35伙，面積由1,352至2,496平方呎，間隔由一房套房至四房四套不等。