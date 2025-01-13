吳鎮科家族尖沙咀全幢商廈再次放售　市值16.8億較一年半前低33%

資深投資者家族減價放售旗下物業。吳鎮科家族持有的尖沙咀堪富利士道1號全幢商廈，以招標形式推出，將於2月26日中午截標，市場估計該物業市值約16.8億元。不過值得留意，該幢物業在2023年4月曾推出放售，當時市值高達25億元，反映最新市值較早前低33%或8.2億元。



樓高25層、總樓面5.85萬呎

仲量聯行及戴德梁行表示，獲業主委託為聯合獨家代理，以招標形式放售尖沙咀堪富利士道1號全幢商廈。該物業為一幢25層高的全幢商廈，總建築面積高達58,591平方呎，地下和一樓為零售商舖，樓上商業樓面包括3樓、5至10樓、15至19樓，20至23樓則作為餐廳用途。

享維港海景、九龍公園景觀

仲量聯行香港資本市場部執行董事鄧潔瑩表示 ，該物業具備高廣告效益的價值，租戶可考慮安裝頂層廣告牌，令品牌成為著名香港天際線的一部分。此項配置不僅能大大提高品牌曝光率，也為業主帶來額外的營收機會。物業以現狀及交吉形式出售，適合各大企業品牌自用或投資。

戴德梁行香港資本市場部董事楊禮雄表示，大廈設計具心思，每層近5米樓底及落地玻璃，極具空間感。高層更設有露台及空中花園，可享維港海景及九龍公園景觀。

尖沙咀堪富利士道1號全幢商廈。

曾向裕泰興收購最後一伙 天價「拔釘」

上述商廈在2023年4月曾推出放售，當時市值高達25億元。翻查資料，資深投資者吳鎮科在2017年6月就上述項目申請強拍，當時項目只餘下一伙由老牌發展商裕泰興持有的單位未能收購。同年10月份，吳鎮科不惜以天價「拔釘」，斥資4,180萬元買入最後一伙單位，實用面積約679平方呎，成交呎價高達6.1萬元，創九龍收購呎價新高，同時也較同類型單位的收購價大幅高出67%。