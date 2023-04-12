吳鎮科家族放售尖沙咀全新商廈　市值25億

工商舖市場氣氛好轉，老牌投資家族趁機放售旗下物業。資深投資者吳鎮科家族旗下亨利集團持有尖沙咀堪富利士道全新商廈，新近推出市場放售，市值高達約25億元，呎價約4.3萬元。

樓高22層、今年第二季落成

世邦魏理仕香港資本市場部執行董事楊偉禮表示，上述全新商廈位於尖沙咀堪富利士道1至2A號，為一幢樓高22層的商廈，預計於今年第二季落成，鄰近港鐵尖沙咀站、大型商場K11等。項目標準樓層面積約3,000平方呎，總建築面積約58,584平方呎，以市值計，呎價約4.3萬元。

他續指，該廈每層均設近5米的特高樓底及落地玻璃，可望維港海景，預計未來可吸引醫療、美容、高級食府等租戶。

尖沙咀堪富利士道1至2A號全新甲級商廈，意向價25億元。（世邦魏理仕相片）

6年前向裕泰興收購最後一伙 天價「拔釘」

翻查資料，資深投資者吳鎮科在2017年6月就上述項目申請強拍，當時項目只餘下一伙由老牌發展商裕泰興持有的單位未能收購。同年10月份，吳鎮科不惜以天價「拔釘」，斥資4,180萬元買入最後一伙單位，實用面積約679平方呎，成交呎價高達6.1萬元，創九龍收購呎價新高，同時也較同類型單位的收購價大幅高出67%。

該家族近年亦有不少新項目推出，如銅鑼灣伊榮街1號的集團總部綜合式商廈HDH Centre（亨利集團中心）於2021年12月落成，項目總建築面積約8.2萬平方呎，樓高25層。