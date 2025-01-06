姜濤入市？豪斥1.45億買中環甲廈皇九　真相原來係......

商廈市道低迷，中環指標甲廈皇后大道中九號，最新有23樓1至3室以1.45億元易手，呎價約18,575元。據悉，物業原由為針織商人羅建生持有至今逾30年，是次轉手升值8.6%。新買家以公司名義入市，公司董事為姜濤，其中文名與MIRROR姜濤撞名。



據資料指，成交物業為皇后大道中九號23樓1至3室，建築面積7,806平方呎，新近以1.45億登記成交，呎價18,575元。

新買家公司名入市 公司董事中文名與MIRROR姜濤撞名

翻查資料顯示，新買家以「Original Compassion Limited」名義入市。其公司有兩名董事，其中一名為姜濤（JIANG,TAO），英文名以普通話拼音，料為內地背景人士。

惟值得留意的是，該間公司的成立日期為12月6日，即於入市前3日才成立，不排除為方便日後以公司名義轉讓，即「賣殼」作準備。

姜濤。（《爆谷一周》節目截圖）

針織商人羅建生1994年2.35億23樓全層

據悉，原業主以「PISONIA COMPANY LIMITED」名義入市，其董事包括羅建生、羅偉山及羅詠賢，與針織商人羅建生同名，料為同一人。

呎價計僅升值8.6%

羅建生於1994年12月以約2.35億元購入皇九23樓全層，建築面積13,742平方呎，平均呎價17,101元。如以呎價計算，上述三個單位持貨至今逾30年，升值8.6%。