正八廖偉麟九龍灣企廣3期海景戶叫價1.09億　低購入價24%

寫字樓價格由高位回落，位於商廈供應重鎮的九龍灣出現投資者蝕讓放盤。由正八集團主席廖偉麟持有的九龍灣企業廣場3期海景寫字樓，新近推出放售叫價1.09億元，呎價約6,800元。據了解，該物業於2021年9月份以約1.43億元買入，即叫價較買入價低約24%。



上述放售物業為九龍灣企業廣場3期28樓，面積約16,100平方呎，享維港及啟德郵輪碼頭海景，叫價1.09億元，呎價約6,800元。

2021年9月買入價1.43億

世邦魏理仕香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷表示，九龍東商業地產市場最近數月有多宗大額寫字樓成交，反映市場資金充裕，區內優質的全層海景寫字樓物業備受用家及投資者廣泛青睞，若區內的同類優質物業價錢合理，必定能吸引實力用家順時而動，入市投資自用。

翻查資料，正八集團主席廖偉麟在2021年9月以1.43億元購入企業廣場3期28樓全層，當時成交呎價約8,882元。而在2023年7月該物業曾推出放售，當時叫價約1.8億元。

正八集團主席廖偉麟。（資料圖片）

九龍灣企業廣場3期。