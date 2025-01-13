利嘉閣：2024年工廈成交首跌穿二千宗　總值按年跌3成創歷史新低

利嘉閣(工商舖)今日（13日）發表分析報告。當中工廈市場買賣登記首度跌穿2000宗水平，買賣合約總值亦挫逾三成。另外去年全年店舖買賣登記共連跌3年創歷史新低。



利嘉閣(工商舖)地產-工商部高級營業董事朱亮恒表示，2024年全年累計，工廈買賣登記共錄得1,814宗，首度跌穿二千宗水平，較2023年度的2,090宗減少13%，涉及買賣合約總值157.46億元，亦挫32%；宗數為1996年有紀錄以來的29年歷史新低。

以價格組別劃分，2024年介乎200萬元至500萬元以內價格組別的工廈成交量最多，錄得796宗登記，按年減少13%；次多的500萬元至1,000萬元以內組別有330宗買賣，按年大跌35% 。另以價格組別界分，去年七個價格組別工廈買賣宗數錄得五跌兩升，其中以2,000萬至5,000萬元以內工廈跌幅最大，去年只有77宗，急挫38%；1億元或以上者，按年也跌29%，至只有10宗。

逆市上升較多者則為200萬元以下的超細價工廈，按年錄273宗，同比升20%。

利嘉閣(工商舖)地產-工商部高級營業董事朱亮恒。

觀塘區工廈按年挫41%最多、料工廈登記量反彈10%

從地區層面分析，2024年登記量錄得六跌四升，其中跌幅最大的是觀塘區，去年錄得186宗買賣登記，按年挫41%，主因是區內前年有年運工業大廈強拍拆分成多宗登記拉高基數之故。此外，沙田/火炭區及葵涌區亦分別大減31%及28%，至各自只有139宗及337宗。長沙灣區逆市升幅、激增91%，共有254宗登記。

從個別成交個案分析，去年較矚目的工廈買賣登記中，有涉資逾5億元至逾7億元不等的項目，如黃竹坑合隆工業大廈的全幢登記，涉及金額便高達7.28億元；緊次者為葵涌金星工業大廈6.33億元的全幢登記。此外，荃灣的合福工業大廈全幢登記也涉資5.58億元，為年內第三高的成交。

展望2025年，朱亮恒預料2025年工廈買賣登記量可按年反彈10%，告別歷史低位，重攀2,000宗水平，而涉及登記金額亦望相應增加14%至180億元。

店舖買賣合約總值錄逾234億、按年大升26%

店舖市場回顧展望方面，利嘉閣（工商舖）地產-商舖、商業及投資部高級營業董事鄭得明表示，2024年全年店舖買賣登記共錄943宗，按年微跌6%，除連跌3年外，更創歷史新低，並連續兩年少於一千宗。涉及買賣合約總值234.13億元，按年大升26%，主因年內有兩宗數十億元的大額登記拉動所致。

按物業價格劃分，當中跌幅最大者為銀碼介乎5,000萬元至1億元以內的店舖，去年僅錄得22宗登記，按年急跌50%；其次為介乎1,000萬元至2,000萬元以內的組別，錄得146宗，按年少20%；而2,000萬至5,000萬元以內者亦跌16%，至127宗，反映中高價銀碼層店舖買賣較受影響。至於2024年買賣登記佔比最多者仍是200萬元以下的超細價店舖，全年錄259宗，按年表現持平，僅輕微減少2宗。

（代理相片）

去年荃灣愉景新城商場40.2億成交最貴

另一方面，2024年貴重店舖買賣當中，最矚目者為荃灣愉景新城商場及停車場的40.2億元登記；其次為元朗千色匯商場涉及的近30.62億元之疑似內部轉讓登記；再者為同屬荃灣區的灣景廣場購物中心轉手個案，涉資也高達7.77億元。

愉景新城。（資料圖片）

「一簽多行」恢復現搶租舖位、料店舖登記量升6%

展望2025年，鄭得明表示，內地品牌頻頻進駐香港核心區，如尖沙咀、銅鑼灣、旺角等地帶，配合「一簽多行」的恢復，甚至開始搶租舖位，定必拉動人流及消費。此外，隨著舖價下跌而租金相對穩定，舖位回報率亦一度高見4厘至7厘水平，故2025年料可吸引一批投資者重啟入市動力。同時又對店舖市道感樂觀，預期全年店舖買賣登記量可重上1,000宗水平，按年升約6%，而涉及登記總值也料相應增加7%，至約250億元。

零售業可多展現笑容、飲食業可為國內客提供折扣

鄭得明又指面對目前情形，零售行業從業員可以多展示笑容，而飲食業則可以培訓而多人講普通話、為國內客提供折扣、增加更多網上支付方式，以及增加簡體字餐牌等。