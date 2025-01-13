2024年工商鋪成交錄3414宗　創歷史新低　利嘉閣料今年觸底反彈8%

利嘉閣(工商舖)今日（13日）發表分析報告。利嘉閣（工商舖）地產董事黃應年表示，2024年息口高企令投資意欲低迷，致使工商舖買賣創兩年新低。2024年全年累計工商舖買賣共錄得3,414宗登記，較2023年的3,838宗續跌11%，連跌三年，創下1996年有紀錄以來的歷史新低。此外，全年買賣登記金額相應減少26%，僅錄得544.85億元，創近21年最少，原因包括年內未見有太矚目的巨額登記出現。



利嘉閣預料，在今年利好消息下，全年整體工商舖買賣登記宗數可反彈8%；當中店舖及商廈買賣登記量料分別漲6%及7%，上試1,000宗及700宗水平；而工廈更看漲10%，挑戰2,000宗。



去年工廈、商廈及舖位買賣全線下跌

回顧2024年表現，以登記宗數計算，工廈、商廈及舖位買賣登記延續全線下跌；當中以工廈登記量跌幅最大，去年歷史性首度跌穿二千宗水平，僅錄得1,814宗，按年減少13%，並連續兩年創下歷史新低；佔整體比例也跌至53%。商廈方面亦錄得12%的跌幅，失守七百宗水平，只得657宗登記，創近4年新低及歷史次低，佔整體比例約19%。至於店舖也連續兩年維持在千宗以下的低谷走軟，按年再跌6%，去年錄得943宗登記，緊接2023年後再一年創下歷史新低。

若以買賣合約總值分析，商廈登記總值大幅急挫逾五成，去年僅錄153.27億元，佔整體金額28%，佔比按年急挫逾15個百分點，主因去年錄得較少大額登記。至於，工廈及店舖去年登記金額分別達157.46億元及234.13億元，佔比各達29%及43%。

利嘉閣（工商舖）地產董事黃應年（中）。

特朗普重新上場為市場增不明朗因素

踏入2025年，去年第四季出現的利好消息料將延續，包括息口持續回落，「一簽多行」恢復、新資本投資者入境計劃效果漸現、息口回落等因素都將令低迷的工商舖市道自谷底拗腰翻身。

不過，市場亦存在一些不明朗因素，當中包括美國候任總統特朗普重新上場、網購風氣盛行及數字化轉型的加速，以及個別地區或類型的工商物業，將導致租金及售價受壓，恐影響市場整體表現。

利嘉閣（工商舖）地產董事黃應年。

2025年整體工商舖買賣登記宗數反彈8%

展望2025年，黃應年指在配合「一簽多行」助力下，股市及經濟也傾向看好，工商舖市道可望觸底反彈；當中店舖及商廈買賣登記量料分別漲6%及7%，上試1,000宗及700宗水平；而工廈更看漲10%，挑戰2,000宗。

綜合上述利好因素，初步預計2025年全年整體工商舖買賣登記宗數可反彈8%，上試3,700宗水平，先打穩基礎再逐步回升；而料在更多機構及新資本投資者入市支持下，涉及的買賣登記金額料按年漲25%，上望680億元。

同時，黃應年又指2024年商廈整體買賣登記量再度失守700宗水平，僅錄得657宗，較2023年的749宗再跌12%，創近4年新低，並為歷史次低。至於商廈買賣合約登記總值去年急跌52%，只得153.27億元，創近21年最少，並為期內首度跌穿200億元水平。

（資料圖片／吳煒豪攝）

銀碼1億元或以上登記量按年挫22%

以價格類別劃分，中細價商廈仍是去年買賣登記的主力，當中以介乎200萬元至500萬元以內價格類別的商廈佔比最多，全年錄得216宗，佔了整體商廈成交量近33%。

此外，銀碼介乎1億元或以上者的登記量則錄得最大跌幅，按年挫22%，至只有18宗。至於去年七個價格類別的商廈買賣宗數之中，只有200萬元以內及2,000萬至5,000萬元以內兩個組別能背馳上升，去年分別錄52宗及72宗登記，按年各略增4%及7%。

從地區層面分析，2024年登記量錄得七跌四升，當中跌幅最大者為沙田區，全年只錄得13宗登記，按年急跌35%；其次旺角/油麻地區及尖沙咀/佐敦區雙雙減少31%，至分別只有82宗及93宗登記；而上環/中環/金鐘區亦挫20%至101宗，反映部分區域商廈表現不盡人意。不過觀塘及長沙灣就分別大漲2.7倍及31%，各錄56宗及47宗登記。

（蔡偉南攝）

2024年最貴重的商廈為紅磡祥祺中心全幢26.5億沾

另一方面，2024年最貴重的商廈登記個案包括有紅磡祥祺中心全幢（前稱One HarbourGate東座）涉資的26.5億元，再者是中環中心66樓全層的的7億元，以及上環永樂街88WL全幢登記涉及的7億元。

展望2025年，黃應年對2025年商廈市道持正面看法，2025年減息周期持續，也利於商業物業投資，刺激相關買賣活動遞增。他有信心今年商廈買賣登記宗量得以扭轉劣勢，首關目標是先重上700宗水平，按年冀升7%；而成交金額冀在有大碼成交支持下可以看俏，按年看升逾六成，挑戰250億元水平。