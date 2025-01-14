洪水橋#LYOS新增優惠　花園複式戶售價直減100萬　全盤尚餘33伙

長實（1113）旗下洪水橋新盤#LYOS新增限時優惠，推出「百萬大禮買大屋」優惠。由本周五（17日）起至下月12日，凡購買任何「層層叠趣」花園複式戶的買家，可享100萬元售價折扣，及可享有最多2%現金回贈。



長實地產高級營業經理梁焯鏗表示，適逢農曆新年將至，發展商特意推出「百萬大禮買大屋」優惠。凡購買任何「層層叠趣」花園複式戶的買家除可享100萬元之售價折扣，指定花園複式更可獲贈30萬元傢俱禮券或送全屋型格傢俱；以及可享有最多2%的「提早付清餘款」現金回贈。

最低呎價花園複式單位折實價1131萬

而所有價單中呎價最低的花園複式戶單位為複式C座30號，實用面積788平方呎，售價1,256.7萬元，扣除新增的優惠及現金回贈後，折實售價為1,131.6萬元，呎價14,360元。

梁焯鏗續稱，項目至今售出逾九成共308個單位，套現逾19億元，僅餘下最後23伙花園複式戶及10伙分層單位。