新盤成交量達1.6萬宗　創3年高位　利嘉閣料今年成交額破頭三紀錄

受撤辣、中央救市、減息及放寬按揭連環利好消息推動，加上發展商維持以低價搶灘，令一手私宅在去年交投應聲彈起，登記量即創3年新高。根據利嘉閣地產研究部綜合土地註冊處數據，2024年全港共錄一手私宅買賣登記16,206宗，較2023年的10,247宗大升58%，連升兩年，兼創近3年高位。期內成交總值錄得2,058.56億元，按年同步增長59%，亦為近3年最多；而去年每宗一手私宅登記平均售價約1,270.25萬元，按年微升0.8%，也是近3年高位。



九個樓價組別全線上升

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示， 按樓價劃分，去年九個樓價組別之登記量錄得全線上升，升幅介乎最少的10%至最多的97%，當中以1,001萬至1,200萬元組別的升幅最強勁，共錄1,028宗，按年激增近倍(97%)，其次1,201萬至2,000萬元及5,001萬至1億元組別也分別升95%及91%，各錄2,138宗及352宗，反映市況改善，多了換樓客趁機入市。

至於買賣登記量佔比最多的401萬至600萬元組別也升67%，共錄4,731宗。高價及低價銀碼層的表現則呈兩極化，1億元以上者只升10%，錄114宗，對比400萬元以下者則大升87%，達1,239宗，反映樓價回落，多了登記落入400萬元以下的細價樓(見表一)。

啟德天璽‧天1期熱銷884宗 成2024年旺盤

按樓盤分類，2024年熱賣樓盤之首為啟德天璽‧天1期錄得的884宗登記，其次為元朗THE YOHO HUB II的741宗，第三為天水圍YOHO WEST 1期的705宗，再者是日出康城SEASONS PLACE的587宗。至於登記排行榜內去年平均每宗成交價最高者是LP10的約3,375萬元，而較低平均價者為BELGRAVIA PLACE 1期的約533萬元(見表二)。

啟德天璽‧天。（香港01相片）

料一手成交量按年升1成、登記金額有機會創史上第三高

展望2025年，陳海潮指出，雖然今年存在特朗普重掌白宮的不明朗因素，但市場亦不乏較正面的利好因素，包括目前市場已沒有辣招制肘，樓按要求亦有所放鬆，而減息周期仍可延續，都可刺激置業入市動力。此外，專才持續流入對住屋需求不減，加上越來越多已居住了一定年期的新香港人料趁樓價回調加快轉租為買，有助帶動買賣增加。目前，新盤仍有一定存量，相信發展商仍會採取薄利多銷的策略，令一手新盤顯得更吸引.

初步預期2025年一手私宅買賣登記量可較2024年再漲逾一成(11%)，向上挑戰1.8萬宗水平，料連升3年，創近6年新高，而登記金額亦料相應增加近15%，至約2,360億元，屆時有機會創史上第三多水平。