長情業主沽貨！火炭碧霞花園3房1223.8萬沽　持貨24年大賺逾7球

二手市場再錄大幅獲利個案。火炭碧霞花園一伙三房單位獲同區客垂青，新近以1,223.8萬元沽出，呎價約9,443元。原業主持貨約24年，帳面大賺748.8萬元離場。



中原地產高級資深分區營業經理吳啟業表示，上述成交單位為碧霞花園4座中層A室，實用面積1,296平方呎，屬三房連套房及工人套房間隔。

成交單位為碧霞花園4座中層A室，實用面積1,296平方呎，屬三房連套房及工人套房間隔。（代理圖片）

呎價9,443元、較同類型單位高9.3%

據悉，原業主開價約1,380萬元，而新買家為同區客，議價後以1,223.8萬元購入單位自住，呎價約9,443元。

參考屋苑對上一宗同類型單位成交，涉及單位為3座高層A室，面積間隔相同，於去年10月份以1,119萬元沽出，呎價8,634元。換言之，上述成交單位呎價較同類型單位高約9.3%。

至於，原業主於2001年以約475萬元購入單位，持貨約24年，現轉手帳面大幅獲利約748.8萬元離場，單位期內升值約158%。