深圳富豪陳紅天歌賦山道豪宅銀主盤 劈價六成再度招標、叫價8億
撰文：蔡偉南
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由深圳祥祺集團董事長、內地富商陳紅天在港持有的山頂歌賦山道15號豪宅，在2023年3月份淪為銀主盤，被銀行委任會計師樓作為接管人接收，上述豪宅過去曾多次招標，不過無人問津。該豪宅物業近期再上載新一份銷售安排，將於2025年1月7日至3月31日期間再招標。而據彭博表示，該豪宅最新意向價為7億至8億元，即較陳紅天2016年買入價21億元，帳面大幅低約13億至14億元，跌幅料高達逾六成。
最新銷售安排資料顯示，該豪宅將於1月7日起招標至3月31日，每日招標。招標時間為每日早上10時至下午3時，而出售地點為中環遮打道18號歷山大廈27樓。
天價21億買入 呎價22.8萬
歌賦山道15號洋房，包括地下低層3樓﹑地下低層2樓﹑地下低層1樓﹑地下﹑1樓﹑2樓及天台。整座大宅面積18,078平方呎，為6房連套房加書房及家庭客設計，另連9,948平方呎花園﹑2,788平方呎停車位﹑2,081平方呎天台﹑1,200平方呎前庭及1,631平方呎庭院。
資料顯示，山頂歌賦山道15號豪宅，為陳紅天於2016年6月以21億元向莊士機構國際（0367）購入，作價21億，樓面呎價高約22.8萬元，當時創下全港屋地呎價新高。
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