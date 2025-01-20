馬鞍山泓碧370萬新低價沽　樓價6年實蝕近一半　創屋苑最蝕紀錄

半新盤再錄大幅蝕讓個案。馬鞍山泓碧一伙一房單位最新以370萬元沽出，創屋苑成交價歷史新低，成交呎價13,553元。原業主於6年前一手買入，帳面蝕讓274萬元離場，蝕幅高達43%，創屋苑最高蝕幅紀錄。



利嘉閣地產首席聯席董事楊震霆表示，該單位為馬鞍山泓碧H17座中層B室，實用面積273平方呎，一房間隔。原業主於最初叫價500萬元放盤，放盤3個月，近日獲新買家洽購。據悉，買家為投資者，睇樓後隨即與業主議價足足一個月，最終成功以370萬元承接，累減130萬元或26%，折合呎價13,553元。

馬鞍山泓碧。

造價創歷史新低、一手買入價643.6萬

代理指出，是次單位成交價屬屋苑歷來新低。

原業主於2019年以643.6萬元一手購入，持貨逾5年，現轉手帳面蝕讓約274萬元，單位期内大幅貶值43%，創屋苑最高蝕幅紀錄。若連使費計算，料需實蝕約300萬，蝕幅高達47%。