鄧成波家族三項物業淪銀主盤　涉住宅、工廈全層　估值約1.3億

舖王鄧成波家族旗下三項物業淪銀主盤，合共估值約1.3億元。世邦魏理仕表示，獲銀主委托放售太子汝州街3號全幢、淺水灣麗景道36號麗景園 (3座) 高層連車位，以及筲箕灣阿公岩村里民興工業大廈3樓全層。



鄧成波家族三項物業淪銀主盤

其中，九龍太子汝州街3號全幢物業，總實用面積約4,096平方呎，樓高4層，翻新後成為特式「小全幢」商住物業；淺水灣麗景園 (3座) 高層單位，實用面積約2,576平方呎，屬三套連大露台間隔，外望淺水灣泳灘海景，屬屋苑罕有大單位放盤；筲箕灣阿公岩村里民興工業大廈3樓全層，總建築面積約7,480平方呎，樓高約3.4米。

世邦魏理仕香港資本市場部執行董事莫偉豪表示，汝州街3號全幢，繼續受惠於學生及專才住宿需求上升，迎合時下最受追捧的「小全幢」物業需求。

而淺水灣麗景園2576平方呎大單位很少在市場放售，屋苑同一呎數大單位對上成交要追溯至2023年10月，當時3座17樓以8,000萬售出，呎價為31,056元。

最後，民興工業大廈樓面四方實用，屬區內極少有全層工業放盤，售價亦比附近成交低。