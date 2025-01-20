投資者短炒灣仔尚匯失敗 4個月前「執雞」蝕讓貨 終蝕多30萬走
撰文：李明珠
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市場近期頻錄短炒個案，不過炒家卻投資失利，短時間内蝕讓離場。灣仔尚匯一伙一房單位最新以820萬元沽出，呎價23,977元。原業主於去年9月以850萬元買入單位，持貨僅4個月倒蝕30萬元離場，帳面蝕幅約3.5%
市場消息指，該單位為中層B室，實用面積342平方呎，一房間隔，享部分海景。原業主去年9月買入單位後隨即放盤，直至近日卻以蝕讓價820萬元易手，折合呎價23,977元。
短炒失敗、買入4個月帳蝕30萬
據悉，原業主為投資者，於去年9月以850萬元買入單位，持貨僅4個月，現轉手帳面蝕讓30萬元，單位期内貶值3.5%。
資料顯示，上述單位於2011年正式開售，當時一手售價為1,061.73萬元，第一手業主買入後於去年以蝕讓價轉售。按最新成交價計算，單位造價較當年高位大跌23%。
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