投資者短炒灣仔尚匯失敗　4個月前「執雞」蝕讓貨　終蝕多30萬走

市場近期頻錄短炒個案，不過炒家卻投資失利，短時間内蝕讓離場。灣仔尚匯一伙一房單位最新以820萬元沽出，呎價23,977元。原業主於去年9月以850萬元買入單位，持貨僅4個月倒蝕30萬元離場，帳面蝕幅約3.5%



市場消息指，該單位為中層B室，實用面積342平方呎，一房間隔，享部分海景。原業主去年9月買入單位後隨即放盤，直至近日卻以蝕讓價820萬元易手，折合呎價23,977元。

短炒失敗、買入4個月帳蝕30萬

據悉，原業主為投資者，於去年9月以850萬元買入單位，持貨僅4個月，現轉手帳面蝕讓30萬元，單位期内貶值3.5%。

資料顯示，上述單位於2011年正式開售，當時一手售價為1,061.73萬元，第一手業主買入後於去年以蝕讓價轉售。按最新成交價計算，單位造價較當年高位大跌23%。