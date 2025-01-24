東涌居屋開放式159萬居二價沽 業主4年前高位入市帳賺18萬
撰文：李明珠
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居屋樓價跑贏私人住宅，業主高位入市仍可成功獲利離場。東涌裕泰苑一伙開放式單位以159萬元未補地價沽出，呎價5.540元，屬市價成交。原業主於2021年高位一手買入，帳面獲利18.4萬元離場，單位升值13%。
中原地產副分區營業經理曹嘉華表示，該單位為裕泰苑B座高層7室，實用面積287平方呎，開放式間隔。原業主最初於居二市場叫價200萬元，放盤半年，期間不斷下調叫價，最終於近日減價至159萬元沽出，累減41萬元，折合呎價5,540元。
↓↓裕泰苑B座高層7室↓↓
2021年一手買入帳賺18萬
代理指，即將過年，近日區内二手市場僅錄零星成交，屋苑亦罕錄二手成交。
原業主於2021年1月以140.6萬元一手買入單位，持貨4年，現沽貨帳面獲利18.4萬元，單位期内升值13%。
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