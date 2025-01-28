啟德天璽．海四房大宅1.09億沽　屬九龍區今年第二宗過億成交

新盤市場錄得大額成交。當中新地（0016）旗下啟德天璽．海招標沽出一伙四房大宅，成交價1.09億元，呎價51,329元，為九龍區今年第二宗成交價逾1億元的一手成交。



啟德天璽．海於錄一宗招標成交，單位為第1座10樓A室，實用面積2,129平方呎，四房三套連私人電梯大堂間隔。單位成交價為1.09億元，折合呎價51,329元。該成交為繼上周九龍站天璽後，九龍區今年第二宗成交價逾1億元的一手成交。

新地啟德天璽．海。（蔡偉南攝）

啟德天瀧沽2伙 套現1.07億

恒地（0012）、中國海外（0688）、華懋、帝國集團、新世界（0017）及會德豐地產合作的啟德天瀧，亦以招標形式售出2伙四房單位，單日套現1.07億元。成交單位的分別為5座26樓A室及B室，兩伙單位實用面積同樣為1,382平方呎，四房間隔；成交價亦同為5373萬元，折合呎價38,878元。

恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，項目自以現樓形式推售後速沽52伙，套現逾20億元。

啟德天瀧。

青衣明翹匯3745萬沽複式戶

佳明集團 （1271）旗下青衣項目明翹匯最新以沽出一伙逾千呎複式豪宅。單位為2A座33樓及35樓A室，實用面積1,829平方呎，為三房兩套複式間隔，連881平方呎平台。單位成交價為3,745.7萬元，折合呎價20,479元。據悉客人為荃灣換樓客，鍾情此單位為複式設計。

佳明集團營業及市務總監馮倩平表示，全盤僅餘最後4伙複式戶待售，戶型全為四房三套，實用面積由2,154至2,728平方呎，另設特大私人平台，平台面積412至1,157平方呎。