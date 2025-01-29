修補置業階梯達均富　普及上車機會拾民心｜汪敦敬

行政長官李家超在2024年10月16日的施政報告公布，『下一期(2025年第1季)白表居屋第二巿場計劃（白居二）起，增加1500個配額，全數撥予40歲以下的青年家庭及一人申請者。』記得剛公佈的時候，筆者的好友派司機洪哥來接我出席宴會，言談間他分享他正準備申請公屋，希望將來可以用公屋住戶綠表資格購買居屋自住，以享有上車機會安居樂業，當時我與他說政府剛決定加添白居二名額，增加對草根人士的照顧，他很不高興地表示感到不公平，他正正是40歲以上的三人家庭，以上所說的新政策偏偏遺漏了這一群！當40歲以下的人多了機會，那40歲以上的人就會明白自己的機會是會被減少，筆者當時恍然大悟，的確任何遊戲規則都會對一些人不公道的。



近日筆者又遇見洪哥，寒暄一番之後，發覺他的怨氣比以前更多，因為近年政府打壓濫用公屋人士的關係，對收入方面的檢查特別嚴格，很多人都因此放棄了這種先申請公屋，再用綠表資格置業的方向，筆者向他解釋政府應該是打擊濫用公屋的，反而是之前的政府對濫用公屋的人太寬鬆，吸引了很多不是最需要的人去申請，洪哥說現在只好直接申請居屋，但政府又為屢次向隅者多派一個抽籤號碼，這對新申請居屋人士是變相被「溝淡了」！「我們這班人對社會都有貢獻！勤奮工作，但是得不到照顧！」真是十分可惜，希望政府都要關心一下40歲以上需要居所的人士！

但筆者認為洪哥以下的說話政府的確值得深思：「其實本身我們並不貪心政府的居屋或者公屋，我們已經供了20年的強積金，為何不可以讓我們當首期買樓？在樓價最平的時候，我們看到眼前有上車機會，但不可以用自己的錢去買樓！為何那麼多投資工具，強積金要規定只能買股票？如果政府能讓我們自己的強積金去做首期買樓，根本我們並不稀罕甚麼公屋或者居屋，我們本來就可以自力更生！」他這番說話，筆者覺得很有道理！民生無小事，政府要知道總有社群照顧不到，其實讓強積金做置業首期，國內很多城市和澳門及新加坡已經實行了，難道港人治港的香港要等中央出聲才做嗎？

上車買樓還有很多方式，重啟置業資助貸款計劃，有關的資助成本一定低過公屋及居屋，個別能力不足的人政府可適當提供一些按揭擔保，香港的房屋政策要回復到人人都有上車的權利機會，我們才可以避免到貧富懸殊的深層次矛盾啊！

【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

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