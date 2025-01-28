美聯：龍年一手、二手住宅註冊量56495宗　創3年新高

回顧龍年二手樓市，去年樓市全撤辣，加上放寬按揭成數及容許投資移民計劃投資豪宅物業，加上中央持續實施刺激經濟政策，配合減息周期啟動，帶動龍年住宅物業交投顯著上升。



據美聯物業研究中心綜合土地註冊處資料顯示，以農曆年計，即將完結的2024樓市(截至1月27日年廿八)，一手私宅及二手住宅註冊量合共錄56,495宗，宗數比起前一年兔年錄48,847宗按年上升約15.7%，連升2年，並創3年新高；然而，但比起上一個2012龍年宗數88,317宗低約36%，同時亦未及2000龍年63,908宗。

以農曆年計的每年住宅註冊量

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，若將2024龍年(截至年廿八)按一手私宅及二手住宅註冊量劃分，雙雙按年上升。當中一手私宅註冊量錄約16,457宗，較前一年兔年按年大升約42.5%；至於二手住宅註冊量則錄約40,038宗，按年亦升約7.4%。

若單以二手住宅計算，2024龍年(截至年廿八)二手註冊量最多的十個屋苑，宗數按年表現各異，當中宗數升幅最多的是愉景灣，按年增加約25.3%，而太古城及維景灣畔則分別錄升約17.3%及約16.4%；至於嘉湖山莊及美孚新邨亦分別升約4.1%及約2.7%；黃埔花園宗數按年持平；反觀，餘下4個屋苑宗數按年下跌，麗港城宗數跌幅最大，按年跌約4.5%；海怡半島、日出康城及沙田第一城則錄約1.7%至3.3%的按年跌幅。值得留意，雖然2024龍年日出康城宗數按年略為回落，但仍以576宗排第一位。