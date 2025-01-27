美聯：十大屋苑呎價全線下挫　呢個屋苑最傷！由高位滑落34%

美聯物業研究中心報告指，樓價自2021年8月高位至去年底已回落超過27%，若以十大屋苑計算，去年12月份平均實用呎價與3年前高位相比全線下挫，跌幅介乎約26.2%至約33.9%。而十大屋苑中，黃埔花園平均實用呎價跌幅最大，由2021年8月約17,379元跌至去年12月約11,489元，跌幅高達33.9%。



美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，十大屋苑中，黃埔花園平均實用呎價跌幅最大，由2021年8月約17,379元跌至去年12月約11,489元，跌幅高達33.9%；海怡半島與美孚新邨亦錄逾32%的跌幅；嘉湖山莊則跌約30.2%；麗港城、太古城、沙田第一城均跌逾29%；新都城與康怡花園齊跌約26.9%；即使平均呎價跌幅最少的映灣園，亦跌約26.2%。

3個屋苑平均呎價早已跌穿萬元關口

值得留意，十大屋苑中，有3個屋苑平均實用呎價早已跌穿萬元關口，嘉湖山莊去年12月平均呎價僅約8,105元，為十大屋苑中最低；美孚新邨與映灣園亦分別只有約9,460元及約9,685元。

樓價大幅回落加上減息 現時入市供款減輕

隨著樓價由高位大幅回落，加上減息周期啟動下，令現時入市的供款減輕，以黃埔花園為例，假設該屋苑一個實用面積470平方呎的單位，以去年12月平均實用呎價約11,489元計算，即平均售價接近540萬元。若以承造7成按揭、30年還款期、P按3.5厘計算，每月供款約16,973元。

相比起該屋苑於2021年8月平均實用呎價約17,379元，以同一個實用面積470平方呎的單位計算，當時平均售價接近817萬元。由於當時樓價高企，即使當時經絡按揭息率指數(MMI)只有1.58厘，但每月供款仍達19,953元。由此可見，現時入市購入同一個實用面積單位的每月供款會平均減少約14.9%。

供款較高位減少5%至10%

海怡半島、美孚新邨及嘉湖山莊每月供款較高位時期平均減少超過1成，而麗港城、太古城與沙田第一城亦減少超過9%，至於餘下的新都城、康怡花園及映灣園亦低約5%至6%左右(見表二)。值得留意，近2年租升價跌，相信在減息周期啟動下，有部份租客為免捱貴租，會選擇「轉租轉買」，上車置業。