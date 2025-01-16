美聯：十大屋苑呎租按年漲5%、連升兩年　3個屋苑升超過一成

隨著租務旺季完結，去年第四季私人住宅租金有所回落，但全年仍按年增長約5.16%。據美聯「租金走勢圖」，去年12月份以實用面積計算的私人住宅平均呎租報約37.67元，按月跌約0.29%，連跌3個月，累跌0.66，惟去年全年呎租仍上升約5.16%。連同2023年合計，即已連升2年。



美聯物業首席分析師劉嘉輝表示，隨著特區政府積極搶人才，加上內地生來港讀書，為本港租務市場帶來新增需求，相信會持續為租金帶來上升的動力。



2024年十大屋苑呎租均錄升幅

劉嘉輝指出，雖然去年12月美聯「租金走勢圖」較11月按月跌約0.29%，但若以十大屋苑計算，按月則錄「5升5跌」。若以2024年全年租金計算，去年十大屋苑呎租按年悉數全線上升，當中3個屋苑升幅更超過1成，如映灣園呎租按年升約17.9%，為十大屋苑之中最高。太古城及黃埔花園分別升約10.9%及約10.7%。

以2024年全年租金計算，去年十大屋苑呎租按年悉數全線上升。（美聯數據）

十大屋苑太古城。（資料圖片）

至於海怡半島、新都城、嘉湖山莊、美孚新邨去年呎租則錄介乎約7.4%至約9%的按年升幅。而餘下的麗港城、康怡花園、沙田第一城呎租亦分别升約3.6%至約5.3%

十大屋苑中，3個屋苑升幅超過一成。（美聯數據）

十大屋苑海怡半島。（資料圖片）

個別鐵路沿線屋苑呎租按月錄不俗升幅

鐵路盤方面，劉嘉輝續指，去年12月部份鐵路沿線屋苑的呎租按月向上，個別屋苑按月更錄不俗升幅。除了上述提及位於黃埔站的黃埔花園呎租按月上升約5.9%外，馬鞍山站新港城亦升約5.7%，土瓜灣站半山壹號呎租升約4.7%。西營盤站縉城峰、元朗站YOHO TOWN、火炭站御龍山則錄約4.1%至約4.4%的按月升幅。

個別鐵路沿線屋苑按月錄不俗升幅。（美聯數據）