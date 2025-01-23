美聯:樓市兩年「租升價跌」　十大屋苑租金回報上漲、三屋苑超4厘

住宅市場連續2年「租升價跌」。美聯物業首席分析師劉嘉輝表示，美聯「租金走勢圖」去年12月較22年12月的兩年間上升約12.31%；反觀，該兩年「美聯樓價指數」卻下跌約12.26%；隨著「租升價跌」連續2年走勢呈背馳，推高租金回報率向上。若以十大屋苑計算，過去2年十大屋苑租金回報率全線顯著上升。



劉嘉輝指，十大屋苑中，過去2年的租金回報率介乎約2.62厘至約3.41厘；而上月已全面升至約3.5厘至4.22厘。若以上月十大屋苑租金回報率計算，3個屋苑的租金回報率超過4厘，當中美孚新邨最高，錄約4.22厘；排第二為沙田第一城，錄約4.16厘；黃埔花園則以約4.12厘排第三。

（美聯數據）

上月十大屋苑租金回報率中，美孚新邨錄約4.22厘，為十大屋苑之首。（資料圖片）

若以過去2年租金回報率升幅計算，黃埔花園增幅最大，增加1.31個百分點；映灣園增1.14個百分點；美孚新邨及海怡半島齊增加1.02個百分點；麗港城與康怡花園分別升約0.98個百分點及0.96個百分點；嘉湖山莊及太古城齊增約0.88個百分點；新都城與沙田第一城則分別升約0.81厘及約0.75厘。

劉嘉輝續指，隨著樓市全撤辣後，投資者入市的成本大減，加上租金回報率向上，而且減息令定期息率跟隨回落，吸引長線投資者入市；與此同時，「租升價跌」配合減息周期啟動，同時亦吸引用家「租轉買」上車。