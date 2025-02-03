新春長假周末新盤錄51宗　按周升1倍　黃金海灣‧珀岸次輪沽26伙

周末為農曆新年長假，節日氣氛濃厚，部分發展商趁假期展開銷售。過去兩日（1、2日）新盤市場錄得51伙成交，較上周的22宗上升1.3倍；而整個農曆新年5日長假則錄58伙。當中旭日國際發展的屯門黃金海灣‧珀岸於周六次輪推售133伙，即日沽出26伙，佔可售單位近2成。



屯門黃金海灣‧珀岸於周六次輪推售133伙，截至當日晚上即日沽出26伙，佔可售單位約19.5%。旭日國際集團地產開發部董事總經理李炳餘表示，項目兩期累積銷情突破700伙，更不乏機場工作的外地用家及年輕用家的追捧，當中以一房為主，兩房及三房亦受歡迎。發展商基於考慮市場反應，將積極部署下一輪推售。

發展商補充，項目至今累沽262伙，成交金額達9.4億元；而連同項目第一期則合共錄得708伙成交，套現金額逾24億元。

日出康城GRAND SEASONS錄大手客買2伙

會德豐地產旗下日出康城GRAND SEASONS於周日錄得3宗成交，當中有大手客入市購入2伙一房單位收租。涉及的單位分別為第1A座16樓E室，實用面積約323平方呎，售價461萬元，呎價約14,272元，及第1B座16樓E室，實用面積約322平方呎，成交價459.6萬元，呎價約14,273元。據悉，該買家因看好單位租務回報而入市。

發展商指，整個SEASONS系列自去年3月開售至今，累售1004伙，套現逾62.5億元。

日出康城GRAND SEASONS。

屯門飛揚沽1伙開齋

長實(1113)及新地(0016)合作的屯門飛揚第2期錄得今年首宗成交，單位為5座地下E室，實用面積722平方呎，連187平方呎平台，屬三房間隔，成交價837.9萬元，折合呎價約11,605元。據悉，新買家為國內高才，已來港一段時間，原本一直未找到心儀居所，只居住於酒店。

長江實業營業部副首席經理楊桂玲表示，飛揚系列現已累售723伙，佔項目超過9成，並套現約36.7億元。隨著項目提供的兩線小巴於上月正式營運，預期短期內成交將會加快。