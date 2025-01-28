歲晚趕收爐前租樓 大學職員1.1萬租元朗雨後開放式 租金回報3厘
撰文：黃祐樺
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臨近歲晚，有少部份租客趁在收爐前租樓。有大學教職員因見元朗新入伙盤雨後鄰近港鐵站，決定每月擲1.1萬元承租開放式單位，呎租40元。
中原地產副區域營業經理王勤學表示，是次成交為元朗雨後高層H室，實用面積276平方呎，屬開放式間隔，業主最初以每月1.2萬元叫價放租，經議價後以1.1萬元租出，呎租約40元。
鍾情鄰近港鐵站、有新淨裝修
至於，新租客為大學教職員，因鍾情雨後位置方便鄰近港鐵站，加上有附新淨裝修，決定承租。據知，業主於2023年以440.94萬元一手購入單位，以是次租金計料回報約3厘。
雨後由星星地產發展，位於元朗宏業西街21號，提供335伙，實用面積約276至720平方呎，戶型涵蓋開放式戶、1房、2房及3房連套房。
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