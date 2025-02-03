何文田豪宅三房1350萬沽 三個月急升5% 交易成本重、實際冇得賺
撰文：李明珠
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市場氣氛回暖，何文田豪宅區出現一伙三房單位，在約3個月「速買速賣」。何文田雅利德樺臺一伙三房單位新近連車位以1,350萬元沽出，呎價14,786元。原業主於去年10月買入單位，持貨僅4個月，帳面快速升值70萬元離場，升幅約5.4%。雖然單位帳面升值超過5%，不過原業主卻因稅款、佣金等使費成本較重，估計最終冇得賺，甚至需要輕微蝕讓。
利嘉閣聯席董事曾淑貞稱，該單位為雅利德樺臺高層E室，實用面積約913平方呎，屬三房套連工人套房間隔，外望開揚市景。據悉，原業主最初開價1,450萬元放盤，新買家為換樓客，睇樓見單位位處極高層，視野開揚，隨即決定洽購。最終經雙方議價後以1,350萬元連車位成交，折合呎價約14,786元。
買入4個月帳賺70萬
代理指，是次成交符合市價，目前屋苑約有17個單位放盤，最低入場費由約1,150萬元起。原業主於2024年10月以約1,280萬元連車位買入，持貨僅4個月，現轉手帳賺70萬元，單位期内升值5.4%。
買入稅款48萬、買賣兩次佣金共26萬 或需輕微蝕讓
不過計及買入時的稅款約48萬元（佔樓價3.75%），加上短時間內買入及賣出的兩次佣金合共約26.3萬元（佔每次成交價1%），估計原業主實際需要輕微蝕讓。
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