火炭「半新樓」逆市大賺　一房370萬沽　5年未夠樓價升值一半

樓市從高位下跌近3成，不過部分樓齡較新的居屋錄得大幅升值。火炭「半新樓」、入伙不足5年的居屋旭禾苑，最新有一伙一房戶以370萬元未補地價沽出，呎價10,393元，破萬元關口。原業主於2020年一手買入單位，持貨僅5年帳賺120萬元，單位大幅升值近一半。



世紀21奇豐物業分行經理楊麗娟表示，該單位為旭禾苑高層08室，實用面積356平方呎，一房間隔，座向西北望市景。單位最初叫價420萬元未補地價放售，放盤4個月，最終減50萬元至370萬元沽出，折合呎價10,393元。

2020年一手買入升值48%

資料顯示，旭禾苑於2020年落成，樓齡不足5年。屋苑近期錄約3宗二手成交，平均成交呎價為10,559元，與是次單位呎價相若。

原業主則於2020年8月以250萬元未補地價向房委會一手購入上址，持貨5年沽貨，帳面成功獲利120萬元，賺幅高達48%。