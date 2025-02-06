藍天海岸三房860萬沽　團結香港基金高層接貨　單位12年升值19%

樓價有輕微回升，市場錄名人入市個案。團結香港基金副總裁兼公共政策研究院執行總監葉文祺，新近擲860萬元買入東涌藍天海岸高層三房戶。至於原業主持貨12年，大賺逾一球離場。



據資料指，是次成交為東涌藍天海岸1座高層單位，實用面積約800平方呎，屬三房間隔，近期以860萬元沽出，呎價10,750元。至於，登記買家為葉文祺（IP MAN KI RYAN），與團結香港基金副總裁兼公共政策研究院執行總監葉文祺同名，料為同一人。

估價範圍內成交 原業主12年賺逾一球

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為841萬元，而恒生估價則為830萬元。即最新成交價在估價範圍內成交。

至於，原業主在2013年以725萬元購入，持貨至今12年，是次轉手帳面獲利約135萬元，單位期內升值18.6%。

東涌藍天海岸。（鄭翠碧攝）

葉文祺自身屬測量師 身兼多項公職

至於，登記買家葉文祺除了是團結香港基金成員外，同是亦是測量師，兼擔任不同公職，包括香港政府北部都會區諮詢委員會以及土地及建設咨詢委員會委員、城市規劃委員會委員、以及地產代理監管局及香港海運港口局成員。

同時亦是全國工商聯房地產商會香港及國際分會副會長、招商局置地有限公司獨立非執行董事等。

團結香港基金副總裁兼公共政策研究院執行總監葉文祺。（鄧穎欣攝）