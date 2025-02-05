建灝ONE STANLEY快招標18伙特色戶　下半年推大角咀橡樹街新盤

新年伊始，各發展商公布新一年推售部署。建灝地產表示，集團旗下三個項目計劃於年內推售，當中赤柱豪宅ONE STANLEY將短期內招標推出全新第6至第8座。下半年則推市建局大角咀橡樹街項目。



短期內標售ONE STANLEY全新第6至第8座

建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，旗下赤柱豪宅項目ONE STANLEY，計劃在短期內以招標方式推出全新第6至第8座，共三種戶型的18個特色分層大宅。

該批單位位於最頂排第6至第8座，實用面積1,097至2,565平方呎，戶型涵蓋花園平層大宅、特色複式大宅及天際平層大宅，每款戶型只設6伙。

建灝赤柱豪宅ONE STANLEY。

下半年推市建局大角咀橡樹街項目

另外，九龍城住宅翻新項目文曜亦計劃於首季進行新一輪推廣，將開放一伙全新3房示範單位。下半年，則有機會推出與市建局合作位於橡樹街/埃華街之商住發展項目。