業主寧返大陸投資　282萬平賣紅磡蕪湖居開放式　7年勁蝕四成

蝕讓潮持續，部分屋苑錄得蝕讓新高紀錄。紅磡蕪湖居一伙開放式單位最新以282萬元沽出，呎價12,423元。原業主於7年前買入單位，帳面虧蝕191萬元離場，蝕幅高達4成，創屋苑最高蝕幅紀錄。



美聯物業高級營業經理楊錦河表示，該單位為蕪湖居高層E室，實用面積227平方呎，屬開放式單位，外望街景。

據悉，原業主因有意到國内投資，早前叫價328萬元放盤套現，放售僅3天即獲區外投資客洽詢。新買家因心儀屋苑附近配套完善，單位內櫳企理，故睇樓一次後即決定承接單位作收租之用。最終經議價後以282萬元成交，折合呎價約12,423元。

↓↓蕪湖居高層E室↓↓

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低市價放售、單位7年貶值四成

代理指，屋苑同類單位正常市價約290萬至300萬元，即是次單位成交價較市價略低2%至6%。

原業主於2018年6月以約473萬元購入單位，持貨約7年轉手帳面虧蝕約191萬元，單位期内大幅貶值40.4%，創屋苑最高蝕幅紀錄。