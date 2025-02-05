北角皇都明日開價　首批料涉88伙　擬周內開示位及收票

新世界（0017）旗下北角新盤皇都將於明日（6日）開價，首張價單料涉及88伙，部署於本周開放示範單位參觀，並同步對外收票，最快下周開售。



明日開價首推88伙應市

新世界發展營業及市務（特別項目）部總監何家欣表示，項目將於明日公佈首張開價，首批推出88伙，戶型涵蓋一房至三房。示範單位將於周四晚率先開放予NEW WORLD CLUB買家參觀，並於周六正式開放予公眾，同日同步對外收票，最快下周開售。是次示範單位以一房及兩房單位為藍本。

+ 3

部份單位提供傢俬優惠計劃

何家欣續指，定價將參考港島區鄰近鐵路站的大型新盤，據代理所指，區內租務需求大，查詢項目的買家有逾一半為投資客，有望吸引他們入市。另外，部份單位將提供傢俬優惠計劃，方便投資者日後可連傢俬出租單位。