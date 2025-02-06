天水圍嘉湖山莊三房429萬沽　呎價跌穿7千　低市價一成半

樓市小陽春未到，部分藍籌屋苑跌穿心理關口。天水圍嘉湖山莊一伙三房單位最新以428.8萬元沽出，呎價6,796元，跌穿7,000元關口，低近期市價近一成半。



中原地產副區域營業董事黃海表示，該單位為嘉湖山莊美湖居4座低層A室，實用面積631平方呎，屬三房套間隔。據悉，由於單位位處低層，加上原業主有意盡快套現，單位最新以428.8萬元低價沽出，折合呎價約6,796元。

低近期市價近一成半

代理指，單位的銀行估價為446萬元，是次成交價較估價低約4%。另外，屋苑近期二手平均呎價為7,956元，可見單位呎價亦較近期市價低出14.5%。

據了解，原業主於1998年11月以190萬元買入單位，持貨27年，現轉手帳面獲利238.8萬元，單位期內升值約1.3倍。