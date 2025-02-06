信和年內擬推5盤　涉4500伙　第一季現樓推One Central Place

信和置業（0083）今日進行新春團拜活動。發展商表示，今年將推出5個新盤，涉及約4,500伙單位。當中中環One Central Place將為頭炮項目，提供121伙，預計於第一季以現樓形式推出



信和置業執行董事田兆源表示，集團今年將推出6個新盤，涉及伙數約4,500伙。包括中環One Central Place，提供121伙；日出康城第13期約2,550伙，錦上路柏瓏 III約680 伙；油塘通風樓項目約748伙；以及土瓜灣市區重建項目約458伙。當中中環One Central Place將為頭炮項目，預計於第一季以現樓形式推出。

另外，錦上路柏瓏及將軍澳凱柏峰將於第二季入伙。

料樓市平穩發展

對於樓市走勢，信和置業集團聯席董事楊文表示，政府的人才計劃成功為香港帶來16萬個家庭，配合放寬按揭政策及減息，相信市場今年會非常活躍，樓市平穩發展。同時非常期待本月的財政預算案有更多支持樓市的措施。