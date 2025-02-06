90後夫婦鍾情花園洋房生活　1238萬買元朗加州豪園　上手微蝕2%走

新界區洋房錄成交。元朗加州豪園一幢花園洋房最新以1,238萬元沽出，呎價9,184元，不足一萬元。原業主於8年前買入，帳面蝕讓20萬元離場，單位輕微貶值1.6%。



美聯物業高級分區營業經理廖煜榮表示，該單位為加州豪園B期聖梵哥徑單號屋，實用面積1,348平方呎，三房間隔，附送422平方呎的私人花園。據悉，新買家為一對90後年輕夫婦，原居於外區的分層單位，由於一向嚮往鍾情花園洋房生活，故趁樓市調整加快入市。睇樓半個月後，即決定以1,238萬元承接單位，折合呎價約9,184元。

原業主買入8年輕微蝕讓20萬

資料顯示，屋苑上月曾錄得兩宗同類成交，呎價由9,396元至11,239元，是次單位呎價較近期同類單位低約2%至9%

原業主於2017年以1,250萬元購入單位，持貨8年，現沽貨帳面蝕讓20萬元，單位期内輕微貶值1.6%。