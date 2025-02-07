新世界黃浩賢：柏傲莊貨尾未有新部署 富豪西營盤尚瓏下半年推
撰文：蔡偉南
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新世界（0017）營業及市務部總監黃浩賢表示，大圍站柏傲莊第一期至第二期項目已入伙，現與地鐵商討部署項目尚未賣出的特色單位，暫未有具體方案。
至於，西半山衛城道8號豪宅盤，他指項目提供172伙，料過完年後推出，最快第一季展開首輪銷售，實用面積由逾2,000平方呎至逾萬平方呎。
被問及即將公佈的財政預算案，他指政府可以推出優惠稅款吸引買家。
富豪物業代理董事衛振聲表示，今年將主力推沙田九肚山富豪山峰，西營盤尚瓏最快下半年連租約出售，筲箕灣金華街項目現處於設計階段，視乎市況有機會下半年推出。樓市方面，料樓價有單位數幅度上升。
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