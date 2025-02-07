華懋西貢WHITESAND COVE下周上樓書　路勁屯門凱和山預告出新優惠

大型發展商部署新盤推售。華懋集團銷售總監封海倫指出，集團旗下西貢「WHITESAND COVE」最快下周上載樓書，部署月內招標推售，暫收約500至600個查詢，客源主要來自區內及港島區客。至於何文田瑜一今日亦開始交樓，料3月展開現樓銷售。



至於年內推盤步伐方面，計劃推出東涌配電站項目涉逾1,900伙、沙田小瀝源項目涉逾500伙，以及大埔滘項目。

華懋集團銷售總監封海倫。（黃祐樺攝）

路勁（1098）銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，屯門凱和山暫沽274伙，佔可售約4成，預告將會推出全新付款計劃或優惠。至於黃竹坑站晉環亦會推新示範單位。

至於後市方面，她料上半年可平穩發展，有機會再減息，對中小型單位有支持。下半年則睇高一線，全年樓價有最多5%升幅。