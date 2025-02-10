農曆年假後首周　新盤市場錄66宗上升三成　洪水橋滙都兩日沽32伙

農曆年假完結後首周，交投量有所上升。過去兩日（8、9日）新盤市場錄得66宗成交，較上周51宗上升29%。當中泛海國際（0129）旗下洪水橋滙都 II，於周六展開新一輪銷售98伙，即日沽出26伙，佔可售單位約27%，共套現約1.2億元。



洪水橋滙都II於周六推售98伙加推單位，即日沽出26伙，共套現約1.2億元。當日成交當中，有一組買家「一客兩食」連環購入5座10樓A06室以及5座11樓B05室，總成交金額為1,050萬元。

泛海國際集團執行董事關堡林表示，連同周日計，項目周末共錄32宗成交，套現約1.45億元。目前全盤累沽676伙，套現近33億元，銷售成績理想。預料蛇年樓市將百花齊放，加上去年起銀行連番減息，預期將有更多資金流入物業市場，吸引他們搶先入市選購心儀單位。

洪水橋滙都。

屯門黃金海灣·珀岸連沽12伙

旭日國際屯門黃金海灣·珀岸於周末兩日錄得12伙成交，套現金額超過5,000萬元。當中於周日連環沽出8伙，包括2伙開放式、3伙一房、1伙兩房連梗廚及2伙三房單位。其中2座10樓A室，實用面積651平方呎，三房間隔，成交價665.8萬元，呎價約10,227元。據悉，買家比較過同區新盤，認為項目位置交通方便，且環境優美，故購入單位作投資之用。

發展商表示，黃金海灣·珀岸自上月18日首輪銷售至今已累計售出284伙，總成交額逾10億元。

屯門黃金海灣·珀岸。

屯門凱和山沽2伙、短期内推出第一座「樓王」單位

由路勁（1098）牽頭發展、已屆現樓的屯門掃管笏「凱和山」於周末連沽2伙，套現1198萬元。成交單位包括第3座19樓L室，一房間隔，實用面積381平方呎，成交價逾433.9萬元，呎價約11,389元。另一伙為第5座19樓A室，實用面積700平方呎，屬三房間隔，成交價約764.1萬元。

路勁銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，今年市面氣氛正面，項目於踏入蛇年後共沽出4伙單位，反映市場需求聚焦中小型單位，預計短期內推出全新銷售策略及第一座「樓王」單位應市。