區内客賣樓後350萬再入市筲箕灣兩房　上手持貨12年仍蝕一成

樓市從高位回落，部分多年前買入的舊樓亦難逃蝕讓。筲箕灣廣場一伙兩房單位最新以350萬元沽出，呎價10,386元。原業主早於2013年買入單位，帳面需蝕讓36萬元離場，單位貶值近1成。



美聯物業高級區域經理周永業表示，該單位為筲箕灣廣場2座高層F室，實用面積約337平方呎，兩房間隔。單位最初叫價460萬元放售，由於放盤銀碼吸引，成功獲早前於東區沽貨的用家垂青，最終議價以約350萬元入市，折合呎價約10,386元。

持貨12年單位貶值近1成

資料顯示，屋苑於1992年入伙，樓齡約33年。近期平均成交呎價為11,992元，即是次單位呎價較近期市價低出約13%。

原業主於2013年10月以約386萬元購入單位，持貨12年，是次轉手帳面蝕讓36萬元，單位期内貶值約9.3%。