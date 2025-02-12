海怡半島移民盤急沽 三房累減9%至660萬沽出 業主10年蝕近50萬
撰文：李煥好
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節日成交氣氛淡靜，急走貨業主惟有減價離場。藍籌屋苑海怡半島一伙三房單位，業主因移民新近減價9%以660萬元沽出，呎價10,749元。原業主持貨逾10年，仍需損手48萬元。
中原地產資深分區營業經理余煥銳表示，上述成交單位為海怡半島13A座低層B室，實用面積614平方呎，屬三房一套間隔，望園景及部份海景。
業主移民海外 減價9%出售
代理透露，單位原叫價728萬元，因業主已移民海外，不想再拖，遂決定減價出售，並於近日獲用家垂青，終累減68萬元或9%以660萬元成交，呎價10,749元。
另據網上銀行對該物業的估價，恒生網上估價為740萬元，而恒生估價為741萬元，即單位最新成交價較估價低約11%。
10年帳蝕48萬元
翻查資料，原業主於2014年以708萬元購入單位，持貨逾10年，現沽出帳面需蝕讓48萬元，單位貶值6.8%。
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